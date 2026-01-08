Donna uccisa a Minneapolis Noem Segr Sicurezza Usa | Agente Ice ha agito per difendersi – Il video

Una donna è stata uccisa a Minneapolis, secondo quanto dichiarato dal Segretario alla Sicurezza degli Stati Uniti, Noem. L'agente dell'ICE ha aperto il fuoco in autodifesa, dopo che l'individuo coinvolto avrebbe molestato e ostacolato le operazioni delle forze dell'ordine, come mostrato nelle immagini pubblicate. La vicenda solleva questioni sulla gestione delle emergenze e sui protocolli di intervento delle forze di sicurezza negli Stati Uniti.

(Agenzia Vista) Minnesota, Usa, 07 gennaio 2026 “Molto chiaro che questa persona stava molestando e ostacolando le operazioni delle forze dell’ordine. Il nostro agente ha seguito il suo addestramento e ha preso provvedimenti. Il nostro agente è entrato in azione per difendere se stesso e per difendere i suoi colleghi. Lei ha colpito l’agente, lui è andato in ospedale”. Lo ha detto la Segretaria per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti Kristi Noem da una conferenza stampa a Minneapolis. Courtesy: X Homeland Security Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo Donna uccisa a Minneapolis, Noem (Segr. 🔗 Leggi su Open.online

