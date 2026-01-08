Donna uccisa a Minneapolis Noem Segr Sicurezza Usa | Agente Ice ha agito per difendersi – Il video
Una donna è stata uccisa a Minneapolis, secondo quanto dichiarato dal Segretario alla Sicurezza degli Stati Uniti, Noem. L'agente dell'ICE ha aperto il fuoco in autodifesa, dopo che l'individuo coinvolto avrebbe molestato e ostacolato le operazioni delle forze dell'ordine, come mostrato nelle immagini pubblicate. La vicenda solleva questioni sulla gestione delle emergenze e sui protocolli di intervento delle forze di sicurezza negli Stati Uniti.
(Agenzia Vista) Minnesota, Usa, 07 gennaio 2026 "Molto chiaro che questa persona stava molestando e ostacolando le operazioni delle forze dell'ordine. Il nostro agente ha seguito il suo addestramento e ha preso provvedimenti. Il nostro agente è entrato in azione per difendere se stesso e per difendere i suoi colleghi. Lei ha colpito l'agente, lui è andato in ospedale". Lo ha detto la Segretaria per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti Kristi Noem da una conferenza stampa a Minneapolis.
Jesse Watters, commentatore Fox News, ha tenuto a sottolineare che la donna uccisa dall'ICE aveva "pronomi nella sua bio" (she/her), "una compagna lesbica e un figlio da un precedente matrimonio". Il retequattrismo a stelle e strisce spiegato bene. x.com
Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/chi-era-renee-nicole-good-donna-uccisa-dall-ice-minneapolis-AIdQbUl #StatiUniti #Ice #Minneapolis - facebook.com facebook
