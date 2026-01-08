Donna entra in un supermercato si infila nel congelatore e si lascia morire | il dramma della dottoressa 32enne Helen Sanchez

Una donna di 32 anni, la dottoressa Helen Sanchez, è stata trovata morta all’interno di un congelatore di un supermercato Dollar Tree. La scoperta è stata fatta grazie a una telefonata di un dipendente alle autorità, che ha segnalato la presenza del corpo. Questo tragico episodio solleva domande sulla sequenza degli eventi e sulle motivazioni dietro a un gesto così estremo.

La chiamata di un dipendente del supermercato Dollar Tree alla polizia, e la segnalazione: c’è il corpo di una donna dentro al congelatore. La notizia della CBS News ha fatto il giro del mondo. Siamo a Miami, per l’esattezza al numero 968 di Southwest Eighth Street. La vittima è stata identificata come Helen Massiell Garay Sanchez, 32 anni. E ora, stando a quanto riporta People, un video acquisito dalla polizia mostrerebbe i momenti immediatamente precedenti all’ingresso di Garay Sanchez, madre di due figli, nel congelatore. La donna è morta così e la polizia, viste le immagine del video acquisito dal negozio, fa sapere: “ È per questo che sappiamo che non c’è stato alcun atto criminale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

