Donald Trump putiniano? Smentiti i complottari

Negli ultimi anni, sono persistite accuse che associano Donald Trump a Vladimir Putin, sostenendo che il presidente statunitense agisca sotto l'influenza del leader russo. Tuttavia, molte di queste teorie sono state smentite da approfondimenti e analisi obiettive. È importante distinguere tra fatti verificabili e narrazioni speculative, per comprendere con chiarezza le dinamiche politiche e le relazioni internazionali coinvolte.

C'è una narrazione che risale ai tempi del primo mandato di Donald Trump, quando fu accusato di aver complottato con i russi e di essere diventato presidente grazie a loro, che dipinge il tycoon come un burattino nelle mani di Vladimir Putin e la sua politica come una sorta di fotocopia di quella dell'autocrate del Cremlino. La vicenda della petroliera russa dimostra, se ce ne fosse bisogno, che Trump al contrario non guarda in faccia a nessuno e che la sua politica non dipende certamente da quello che fa Mosca. Eppure fino a qualche ora prima dei fatti di ieri, fior di testate dall'indiscusso pedigree, impressionate dal colpo di mano in Venezuela, avevano parlato addirittura di «putinizzazione della politica estera statunitense».

