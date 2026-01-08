Don Matteo 15 stasera 8 gennaio | le anticipazioni nuova stagione

Stasera, 8 gennaio, torna su Rai 1 la nuova stagione di

(Adnkronos) – Torna 'Don Matteo' in 10 prime serate su Rai 1, a partire da stasera, giovedì 8 gennaio, per la regia di Alexis Sweet, Alessandro Tonda, Tobia Campana, Riccardo Donna e Tiziana Aristarco. La parola d'ordine della stagione è 'cuore' perché tutti i protagonisti, tra quelli noti al pubblico ed i nuovi, si trovano .

