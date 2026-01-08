Don Matteo 15 | quante puntate durata e quando finisce
Don Matteo 15 è la nuova stagione della celebre serie italiana, trasmessa su Rai 1. La stagione comprende un numero di puntate ancora da confermare, con ogni episodio della durata di circa 50 minuti. La messa in onda è iniziata l’8 gennaio 2026 e si concluderà con l’ultima puntata prevista a fine stagione. Per aggiornamenti dettagliati, è consigliabile consultare il palinsesto ufficiale della Rai.
. Quante puntate sono previste per Don Matteo 15? Appuntamento in prima visione su Rai 1 questa sera, 8 gennaio 2026, alle ore 21.30 subito dopo Affari Tuoi Una nuova avvincente stagione per la serie con protagonista Raoul Bova nei panni di Don Massimo, affiancato dai personaggi storici della fiction, in primis il Maresciallo Cecchini, ovvero Nino Frassica. In tutto sono previste 10 prime serate, a partire dall’8 gennaio, e in onda ogni giovedì su Rai 1. Ecco la programmazione completa. Prima puntata: 8 gennaio 2026. Seconda puntata: 15 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Tpi.it
Leggi anche: Makari 4: quante puntate, durata e quando finisce
Leggi anche: Sandokan: quante puntate, durata e quando finisce
Don Matteo 15: quando inizia, quante puntate sono, cosa cambia per Affari Tuoi; Stasera torna Don Matteo e comincia così: con un angelo caduto dal cielo…; Don Matteo 15, Raul Bova torna in tv e sceglie Diletta Leotta: anticipazioni, cast e quando inizia; Don Matteo 15, il ritorno di Raoul Bova è già su RaiPlay: la nuova 'stagione' da oggi in anteprima esclusiva.
Anticipazioni Don Matteo 15, oggi 8 gennaio 2026: trama episodio/ Quante puntate sono, dove e come vederlo - Anticipazioni Don Matteo 15 in onda stasera su Rai1: quante puntate sono e cosa succederà a Don Massimo e al maresciallo Cecchini ... ilsussidiario.net
Don Matteo 15, trama, cast, quante puntate, dov’è stato girato - La saga di Don Matteo prosegue con la sua quindicesima stagione, in onda a partire da giovedì 8 gennaio 2026 su RaiUno. msn.com
Don Matteo 15: quando inizia, quante puntate sono, cosa cambia per Affari Tuoi - Don Matteo 15 torna su Rai 1: debutto a gennaio 2026, dieci puntate, nuove trame e cambi di palinsesto con Affari Tuoi che chiude prima per la fiction. libero.it
Grande dispiacere per la morte di Matteo Ghisellini, presidente della squadra Altopolesine di Castelmassa. La sua scomparsa improvvisa, a soli 58 anni, lascia un grande sgomento a tutta la comunità e nello sport polesano, in particolare nel calcio che t - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.