Don Matteo 15 | quante puntate durata e quando finisce

Don Matteo 15 è la nuova stagione della celebre serie italiana, trasmessa su Rai 1. La stagione comprende un numero di puntate ancora da confermare, con ogni episodio della durata di circa 50 minuti. La messa in onda è iniziata l’8 gennaio 2026 e si concluderà con l’ultima puntata prevista a fine stagione. Per aggiornamenti dettagliati, è consigliabile consultare il palinsesto ufficiale della Rai.

. Quante puntate sono previste per Don Matteo 15? Appuntamento in prima visione su Rai 1 questa sera, 8 gennaio 2026, alle ore 21.30 subito dopo Affari Tuoi Una nuova avvincente stagione per la serie con protagonista Raoul Bova nei panni di Don Massimo, affiancato dai personaggi storici della fiction, in primis il Maresciallo Cecchini, ovvero Nino Frassica. In tutto sono previste 10 prime serate, a partire dall’8 gennaio, e in onda ogni giovedì su Rai 1. Ecco la programmazione completa. Prima puntata: 8 gennaio 2026. Seconda puntata: 15 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Tpi.it

