Don Matteo 15 | le anticipazioni trama e cast della prima puntata

Stasera, 8 gennaio 2026, su Rai 1 viene trasmessa in prima visione la prima puntata di Don Matteo 15. La nuova stagione della serie vede ancora protagonista Raoul Bova nei panni del sacerdote-detective, affiancato da Nino Frassica. Ecco le anticipazioni sulla trama e il cast della prima puntata, che introducono nuove vicende e personaggi nel consueto scenario di Gubbio.

, 8 gennaio. Questa sera, 8 gennaio 2026, su Rai 1 va in onda in prima visione la prima puntata di Don Matteo 15, la nuova stagione della popolare fiction con Raoul Bova e Nino Frassica. Non mancheranno le novità nel cast e le guest star. In tutto sono previste 10 prime serate. Vediamo le anticipazioni e la trama della puntata di oggi. Anticipazioni e trama. Nel primo episodio in onda stasera, in una chiesetta di campagna, don Massimo trova Maria, una ragazza di 16 anni, ferita e priva di sensi. È incinta e, quando riprende conoscenza, non ricorda nulla di quello che è successo né del suo passato. 🔗 Leggi su Tpi.it

