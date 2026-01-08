Don Matteo 15, in onda dal 8 gennaio 2026 su Rai 1 alle ore 21, vede il ritorno di figure familiari e l’ingresso di nuovi interpreti. Tra i protagonisti principali figurano i volti consolidati, mentre tra le guest star spicca Raoul Bova. La serie mantiene un cast variegato di attori e personaggi che contribuiscono a raccontare storie di solidarietà e giustizia nel contesto della comunità.

Raoul Bova torna a vestire i panni di don Massimo, affiancato dai personaggi storici della fiction, in primis il Maresciallo Cecchini, ovvero Nino Frassica. Tutti saranno chiamati a capire qual è la loro vera vocazione e non nel senso della chiamata o meno di Dio e ai voti. Vocazione significa che senso ha la propria vita nei confronto agli altri e che posto nel mondo si sta occupando.

Don Matteo 15: il cast (attori e personaggi) della serie

