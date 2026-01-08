don matteo 15 i nuovi personaggi

La quindicesima stagione di Don Matteo, in onda su Rai 1 da giovedì 8 gennaio 2026, introduce quattro nuovi personaggi principali. La serie, apprezzata dal pubblico, continua a raccontare le vicende del sacerdote e delle persone del suo paese. Questa nuova stagione promette di offrire ulteriori sviluppi nelle storie già note, mantenendo intatta la tradizione di equilibrio tra dramma e umorismo.

Sono quattro le new entry principali della quindicesima stagione di Don Matteo, in onda su Rai 1, in prima serata, da stasera, giovedì 8 gennaio 2026. Per interpretare i nuovi personaggi, che entreranno fin da subito nel vivo delle varie storyline, sono stati scelti Irene Giancontieri e Andrew Howe, insieme ai giovani Fiamma Parente e Edoardo Miulli. Irene Giancontieri è Caterina Provvedi. Caterina Provvedi è la nuova Marescialla della caserma di Spoleto. Estroversa, entusiasta, si getta col cuore in mano ad aiutare il prossimo, senza paracadute e senza farsi troppe domande e, anche per questo, si mette spesso nei guai.

