Domenica 8 febbraio alle 17 al teatro comunale di Cavriglia | Fantasia a 4 mani spettacolo di burattini

Domenica 8 febbraio alle 17, al Teatro Comunale di Cavriglia, si terrà “Fantasia a 4 mani”, uno spettacolo di burattini e figure, accompagnato da musica e oggetti scenici. L’evento, originariamente programmato per l’Epifania e rinviato a causa del maltempo, è realizzato in collaborazione con “Materiali Sonori” ed è aperto a tutto il pubblico. Un’occasione per condividere un momento di arte e tradizione in un ambiente raccolto e familiare.

Arezzo, 8 gennaio 2026 – Domenica 8 febbraio alle 17, al Teatro Comunale di Cavriglia, andrà in scena "Fantasia a 4 mani ", uno spettacolo con burattini, pupazzi, figure, oggetti e musica, originariamente previsto per il giorno dell'Epifania e rinviato causa maltempo, organizzato in collaborazione con "Materiali Sonori". Progettata e realizzata da Enzo Cozzolino, un celebrato maestro del teatro di figura, è una storia fatta di piccole storie, ispirata al circo e al varietà, un classico del repertorio dell'arte dei burattini che mette in scena tutti gli ingredienti e tutti i suggerimenti teatrali per uno spettacolo appassionante, poetico e coinvolgente e che offre ai piccoli spettatori la possibilità di esplorare e scoprire il mondo del teatro di animazione, evocando scelte e situazioni drammaturgiche a loro gradite, una storia in cui il gioco del teatro si rivela completamente, creando situazioni e momenti di particolare suggestione per l'immaginario dei bambini.

