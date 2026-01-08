Domani i trattori in piazza a Milano Torna in bilico il sì al Mercosur

Domani, i trattori si riuniranno a Milano in segno di protesta, mentre si riapre il dibattito sul trattato Mercosur. L’Italia ottiene temporaneamente lo stop ai dazi ambientali, ma l’accordo con il Sud America resta oggetto di contestazioni, con l’asse di Visegrad contrario e proteste anche in Francia. La manifestazione evidenzia le tensioni tra interessi economici e ambientali nel contesto europeo.

L’Italia ottiene lo stop ai dazi ambientali. Asse di Visegrad contro l’accordo col Sudamerica. Proteste anche in Francia. Pur di ottenere il via libera al Mercosur Ursula von der Leyen è disposta quasi a tutto. Ma a quel che pare 45 miliardi non bastano a «comprare» un sì. L’ultimo traguardo lo ha raggiunto ieri il ministro per la Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida che ha chiesto e ottenuto la sospensione dei dazi ambientali, i cosiddetti Cbam, applicati ai fertilizzanti. Il commissario Ue al commercio Maros Sefcovic ha annunciato: la sospensione è retroattiva, parte dal primo gennaio, da quando i Cbam sono in vigore. 🔗 Leggi su Laverita.info

