Dodò potrebbe rappresentare un possibile obiettivo per la Fiorentina, con l'Inter disposta a proporre uno scambio per favorire la trattativa. La situazione si sta delineando come un’opportunità concreta per entrambe le società, che valutano le rispettive esigenze e possibilità di collaborazione. Restano da seguire gli sviluppi di questa possibile operazione di mercato, che potrebbe influenzare le strategie delle squadre nelle prossime settimane.

Inter News 24 Dodò potrebbe essere un obiettivo concreto per la Fiorentina, Inter pronta ad inserire una pedina di scambio. Le manovre di mercato della Beneamata entrano nel vivo con un’indiscrezione che potrebbe scuotere gli equilibri della Serie A. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione, il club di viale della Liberazione starebbe valutando un tentativo serio per assicurarsi le prestazioni di Dodô, il terzino brasiliano della Fiorentina noto per la sua velocità fulminea e la capacità di arare la fascia destra con una spinta costante e cross precisi. Lo scambio all’orizzonte: de Vrij verso la Toscana. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dodò, l’Inter potrebbe fare un tentativo concreto: un nome sul piatto per convincere la Fiorentina

Altro giocatore che potrebbe fare caso dell' #Inter è Nahuel #Molina, in scadenza nel 2027. Il 27enne andrebbe però comprato e il suo acquisto sarebbe una scelta pure per il futuro, trattandosi di un nazionale argentino che sbarcherebbe a Milano per fare il tit x.com

Dodò potrebbe essere un obiettivo per la fascia destra dell'Inter Secondo Tuttosport, i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto due giocatori per convincere la Fiorentina Uno tra Stefan de Vrij e Asllani per arrivare al brasiliano #Dodo #Inter facebook