Dj Mandrillo | Fra il Ciak e le radio di Bologna

Dj Mandrillo, noto voce delle radio bolognesi, presenta la sua trasmissione quotidiana alle 14 su Radio Sanluchino. Dopo aver ricevuto la Turrita di Bronzo per i suoi 50 anni di attività, continua a essere un punto di riferimento nel panorama radiofonico locale, offrendo un collegamento tra il cinema, la musica e la cultura di Bologna. Un appuntamento consolidato per gli ascoltatori che desiderano rimanere aggiornati e ascoltare storie e musica della città.

È una delle voci più amate delle radio bolognesi, Mandrillo, il dj che lo scorso dicembre ha ricevuto dal sindaco Matteo Lepore la Turrita di Bronzo per i suoi 50 anni di trasmissioni, adesso dietro i microfoni di Radio Sanluchino con la sua trasmissione quotidiana alle 14.30. Ma Giancarlo Mandrioli, questo il suo vero nome, è soprattutto uno dei protagonisti della scena notturna italiana, in particolare negli anni 70, quando lavorò al Ciak e registrò un disco nel quale compare un esordiente Vasco ai cori che in crescendo ripete Hey Mr. DJ, this song is just for you! Mandrioli, lei deve la sua celebrità alle lunghe notti del Ciak, lo storico locale di via della Filanda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

