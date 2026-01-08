Divieti durante l' ultima eruzione dell' Etna il vulcanologo Behncke | Decisioni poco ponderate

Durante l’ultima eruzione dell’Etna, il vulcanologo Behncke ha evidenziato come alcune decisioni siano state prese senza un’adeguata valutazione dei rischi. Attualmente, i fronti lavici si stanno raffreddando e si sono stabilizzati, mentre le condizioni meteorologiche sono peggiorate e continueranno a farlo. È importante mantenere un approccio prudente e informato per garantire la sicurezza delle aree interessate e delle persone coinvolte.

"Ormai i fronti lavici stanno fermi e si stanno raffreddando, il tempo e' peggiorato e peggiorerà ancora. Ecco un breve requiem dopo questi giorni di follia e idiozia. Lo scrivo non in veste di vulcanologo dell'Ingv, ma da privato. Tra tutte le eruzioni dell'Etna di questi ultimi anni, non ce.

