Divampa incendio in struttura a Canosa di Puglia tutti salvi i 91 ospiti

Nella serata di ieri, si è sviluppato un incendio nella struttura di accoglienza Queen Victoria a Canosa di Puglia, lungo la strada provinciale 231. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di evacuare tutti i 91 ospiti presenti, garantendo la loro sicurezza. Le autorità stanno attualmente indagando sulle cause dell’incendio e sulle eventuali misure di sicurezza adottate.

(Adnkronos) – Un incendio è divampato ieri sera all'interno della struttura di accoglienza Queen Victoria a Canosa di Puglia, che si trova lungo la strada provinciale 231, al km 16+700, nella provincia di Barletta Andria Trani. Nell'edificio erano presenti 91 cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio e assistiti dal sistema di accoglienza della prefettura di .

Incendio in centro migranti a Canosa: alcuni intossicati - Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi in un centro di accoglienza per migranti che si trova alla periferia di Canosa di Puglia, nel nord Barese. lagazzettadelmezzogiorno.it

