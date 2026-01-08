Ditta artigianale apre nell' ex Teatro Comunale il settimo locale a Firenze

Ditta Artigianale amplia la propria presenza a Firenze con l'apertura del suo settimo locale, situato all’interno degli spazi dell’ex Teatro Comunale. Fondata da Francesco Sanapo e Patrick Hoffe, la rete di torrefazioni e caffetterie rinnova così la sua offerta nel centro storico della città, mantenendo l’impegno per qualità e attenzione ai dettagli. L’inaugurazione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita e consolidamento del marchio.

Firenze, 8 gennaio 2026 - Ditta artigianale, la rete di torrefazioni e caffetterie fondata da Francesco Sanapo, anche ad, e Patrick Hoffe, ha aperto il suo settimo locale a Firenze all'interno del complesso degli edifici sorti al posto dell'ex Teatro Comunale. "Il nostro settimo locale è una dichiarazione di intenti - ha spiegato Sanapo -, continuare a spingere Firenze verso un'idea di hospitality moderna, internazionale e coraggiosa. La nostra forza è l'identità italiana e fiorentina, ma la nostra visione è globale". Con questa nuova apertura Ditta Artigianale conta ora otto locali in Italia, di cui sette a Firenze e uno a Milano, città in cui punta ad aprire due nuovi store nel corso del 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

