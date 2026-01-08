Disoccupazione | 5,7% a novembre mai così bassa ma è in leggera crescita nella classe d’età 25-34 anni

A novembre 2025, il tasso di disoccupazione si è attestato al 5,7%, il livello più basso mai raggiunto in Italia. Tuttavia, si registra una lieve crescita tra i 25-34 anni, con un aumento dei disoccupati in questa fascia di età. La diminuzione complessiva del numero di persone in cerca di lavoro riguarda uomini, donne e tutte le altre classi di età, tranne quella dei 25-34 anni.

A novembre 2025 la diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-2%, pari a -30 mila unità) riguarda gli uomini, le donne e tutte le classi d’età tranne i 25-34enni per i quali il numero dei disoccupati è in leggero aumento. Il tasso di disoccupazione scende di 0,1 punti al 5,7% (il livello più basso dall’inizio delle serie storiche nel 2004), quello giovanile al 18,8% (-0,8 punti). Lo rileva Istat indicando che la crescita degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,6%, pari a +72 mila unità) interessa entrambi i generi e tutte le classi d’età, ad eccezione dei 25-34enni, tra i quali il numero di inattivi è in calo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

