Disney+ a gennaio 2026 | calendario completo delle novità tra serie film e documentari

Ecco il calendario completo delle novità Disney+ in Italia per gennaio 2026. Tra le aggiunte figurano serie, film e documentari come Tron: Ares, A Thousand Blows 2, Tell Me Lies 3, e il documentario Dal Polo Sud al Polo Nord con Will Smith. Inoltre, saranno disponibili nuove stagioni di Sandokan, The Beauty, Wonder Man e altri titoli, offrendo agli abbonati un’ampia scelta di contenuti per tutto il mese.

Tutte le novità Disney+ di gennaio 2026 in Italia: Tron: Ares, A Thousand Blows 2, Tell Me Lies 3, Dal Polo Sud al Polo Nord con Will Smith, Sandokan, The Beauty, Wonder Man e molto altro. Calendario aggiornato e modalità di uscita degli episodi.

Disney+, tutte le uscite di gennaio 2026 - Arriva un nuovo mese e Disney+ arricchisce il catalogo con diverse novità. today.it

Disney, tutti i film in uscita nel 2026 compresi Marvel e Star Wars - Disney punta al 2026 con 12 film tra animazione, saga del Multiverso, ritorno di Star Wars e sequel cult, puntando su incassi record al botteghino. cinema.everyeye.it

