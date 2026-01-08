Discriminazione sportiva | il caso del divieto ai tifosi

La discriminazione sportiva rappresenta un problema che limita la partecipazione e il rispetto tra tifoserie. Recentemente, il Napoli Club Genova ha evidenziato come il divieto di trasferta imposto ai tifosi sia un esempio di questa problematica. Chiedendo il ritiro del provvedimento, sottolineano l’importanza di favorire un clima di rispetto e inclusione nel mondo dello sport.

Napoli Club Genova: "Inaccettabile discriminazione sportiva. Il Prefetto revochi il divieto di trasferta". L'Associazione di Promozione Sociale Napoli Club Genova, aderente all' UANM – Unione Azzurra Nel Mondo, esprime profondo sdegno per la decisione del Prefetto di Milano, Dott. Claudio Sgaraglia, di vietare la trasferta ai tifosi del Napoli in occasione della partita Inter–Napoli, in programma domenica 11 gennaio alle ore 20.45. Il provvedimento, che colpisce non solo i residenti in Campania ma anche i tifosi fidelizzati e residenti nella provincia di Genova, viene definito dall'associazione "inconcepibile, infondato e lesivo dei diritti dei cittadini".

