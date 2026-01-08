disastroso il var di marini in napoli verona e meno male che rocchi era in tribuna

Durante la partita tra Napoli e Verona, il Var di Marini ha suscitato molte critiche per alcune decisioni discutibili. Il Corriere dello Sport, attraverso le analisi di Edmondo Pinna, evidenzia le problematiche della revisione video e sottolinea l’importanza della presenza di Rocchi in tribuna, il designatore arbitrale, per garantire maggiore controllo e coordinamento nelle situazioni più delicate.

Il Corriere dello Sport, con Edmondo Pinna, stronca la performance del Var Marini in Napoli-Verona. E ricorda che in tribuna c’era Rocchi il designatore arbitrale. Scrive il Corsport: Nelle nuove inter­pre­ta­zioni che Roc­chi (pre­sente al Mara­dona) sta dando ai suoi arbi­tri abbiamo capito che: 1) se perdi il pal­lone, puoi subire fallo (cfr Ata­lanta-Roma); se salti più in alto del tuo avver­sa­rio, puoi affos­sarlo con un brac­cio (cfr Napo­li­Ve­rona). Non solo, ma dato che il Var è lo stesso (Marini, in gita pre­mio dopo la bra­vata di Firenze di dome­nica), pos­siamo anche dire che da VMO puoi fare la moviola in un caso, in altri no. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

