Disastroso il Var di Marini in Napoli-Verona e meno male che Rocchi era in tribuna
Durante la partita tra Napoli e Verona, il Var di Marini ha suscitato molte critiche per alcune decisioni discutibili. Il Corriere dello Sport, attraverso le analisi di Edmondo Pinna, evidenzia le problematiche della revisione video e sottolinea l’importanza della presenza di Rocchi in tribuna, il designatore arbitrale, per garantire maggiore controllo e coordinamento nelle situazioni più delicate.
Il Corriere dello Sport, con Edmondo Pinna, stronca la performance del Var Marini in Napoli-Verona. E ricorda che in tribuna c’era Rocchi il designatore arbitrale. Scrive il Corsport: Nelle nuove interpretazioni che Rocchi (presente al Maradona) sta dando ai suoi arbitri abbiamo capito che: 1) se perdi il pallone, puoi subire fallo (cfr Atalanta-Roma); se salti più in alto del tuo avversario, puoi affossarlo con un braccio (cfr NapoliVerona). Non solo, ma dato che il Var è lo stesso (Marini, in gita premio dopo la bravata di Firenze di domenica), possiamo anche dire che da VMO puoi fare la moviola in un caso, in altri no. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: UFFICIALE – Napoli-Verona, arbitra Marchetti. Al VAR Marini
Leggi anche: Rocchi: "Il Var è andato oltre i suoi compiti, a Napoli non c'era rigore. Su Conceiçao invece sì"
Disastroso il Var di Marini in Napoli-Verona e meno male che Rocchi era in tribuna Il Corsport: Marini premiato dopo gli errori di domenica a Firenze. Giusto annullare il gol di Hojlund ma su Buongiorno c'era fallo. https://www.ilnapolista.it/2026/01/disastroso-il-; Bufera arbitri, ormai non contano più niente: domina il Var. E per Rocchi va bene così; Disastroso il Var di Marini in Napoli-Verona e meno male che Rocchi era in tribuna; Alvino: Il VAR ferma il Napoli, vergogna! Serata horror dell'arbitro, non passi sotto silenzio.
Napoli, è caos sul rigore: il Var sbaglia. Il tocco di Buongiorno c’è, ma prima… - Tocco di polso sinistro di Hojlund nell’immediatezza del gol, Rrahmani oltre Niasse sulla punizione di Lobotka, lui tocca per McTominay: ok annullare. msn.com
Alvino: "Il Var ferma il Napoli! Decisioni cervellotiche di Marchetti e Marini, vergogna!" - 2 del Napoli con il Verona, segnato dal discusso arbitraggio: "Il VAR e solo il VAR e non il Verona, ferma il Napoli! tuttonapoli.net
Moviola Napoli-Inter, fischia CalVARese: Mariani sbaglia, il Var Marini pure. Ecco perché - La partita del Maradona si rivela molto complessa e ricca di episodi. tuttosport.com
Disastroso il Var di Marini in Napoli-Verona e meno male che Rocchi era in tribuna Il Corsport: Marini premiato dopo gli errori di domenica a Firenze. Giusto annullare il gol di Hojlund ma su Buongiorno c'era fallo. https://www.ilnapolista.it/2026/01/disastroso-il- - facebook.com facebook
Il VAR Marini ha segnalato al già disastroso Marchetti sta roba qui. Non solo non è un chiaro ed evidente errore, ma fallo in attacco. #NapoliHellas x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.