Disagi in vista per i pendolari | confermato il doppio sciopero

Da monzatoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato confermato un doppio sciopero che interesserà i pendolari nei prossimi giorni. Il primo, promosso dal personale Trenord, è programmato per il 9 gennaio e potrebbe causare disagi nelle corse ferroviarie. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti e le eventuali variazioni prima di programmare i propri spostamenti.

Disagi in vista per i pendolari a causa di due diversi scioperi. Il primo è quello del personale Trenord, previsto per domani 9 gennaio. Lunedì 12 è invece previsto quello nazionale, che oltre al personale Trenord coinvolge anche quello del Gruppo Fs, Trenitalia e Tper ed è stato proclamato il. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

