Disagi in vista per i pendolari | confermato il doppio sciopero

È stato confermato un doppio sciopero che interesserà i pendolari nei prossimi giorni. Il primo, promosso dal personale Trenord, è programmato per il 9 gennaio e potrebbe causare disagi nelle corse ferroviarie. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti e le eventuali variazioni prima di programmare i propri spostamenti.

Disagi per i pendolari. Da oggi i tram della T1 saltano due fermate - Da oggi per circa un mese chi utilizza la linea T1 tra Bergamo e Albino dovrà fare i conti con u ... msn.com

Due mesi di lavori ai binari. Tempi più lunghi e disagi - Disagi in vista per i pendolari della linea aretina: per due mesi la loro tratta sarà coinvolta da vari interventi di manutenzione straordinaria. lanazione.it

Scioperi in vista venerdì 9 e sabato 10 gennaio: disagi per aerei, treni e scuola x.com

Disagi in vista anche per i pendolari novaresi e del Vco - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.