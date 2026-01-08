Disagi al traghetto sarà fermo per tre ore | servizio sostitutivo con autobus

Domani, venerdì 9 gennaio, il traghetto tra Marina di Ravenna e Porto Corsini sarà fermo dalle 8:30 alle 11:30 per lavori di manutenzione. Durante questo periodo sarà attivato un servizio sostitutivo con autobus, al fine di garantire la continuità del collegamento tra le due località. Si consiglia di pianificare in anticipo gli spostamenti e di consultare eventuali aggiornamenti.

Nella giornata di domani, venerdì 9 gennaio, il servizio traghetto che collega Marina di Ravenna e Porto Corsini sarà sospeso dalle 8:30 alle 11:30 per consentire il regolare svolgimento delle operazioni di manutenzione. Durante la sospensione verrà garantito un servizio sostitutivo con autobus.

