Disagi al traghetto sarà fermo per tre ore | servizio sostitutivo con autobus

Da ravennatoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, venerdì 9 gennaio, il traghetto tra Marina di Ravenna e Porto Corsini sarà fermo dalle 8:30 alle 11:30 per lavori di manutenzione. Durante questo periodo sarà attivato un servizio sostitutivo con autobus, al fine di garantire la continuità del collegamento tra le due località. Si consiglia di pianificare in anticipo gli spostamenti e di consultare eventuali aggiornamenti.

Nella giornata di domani, venerdì 9 gennaio, il servizio traghetto che collega Marina di Ravenna e Porto Corsini sarà sospeso dalle 8:30 alle 11:30 per consentire il regolare svolgimento delle operazioni di manutenzione. Durante la sospensione verrà garantito un servizio sostitutivo con autobus. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Manifestazione per la Palestina, possibili disagi al servizio autobus

Leggi anche: Lavori servizio idrico: erogazione acqua interrotta per diverse ore, con possibili disagi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.