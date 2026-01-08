Diritto Positivo e Diritto Naturale | riconnetterli per salvare l’umanità
Il rapporto tra Diritto Positivo e Diritto Naturale rappresenta un tema fondamentale per la riflessione giuridica e sociale. Riconnettere queste due prospettive può contribuire a promuovere un sistema più equo e sostenibile. In un contesto in cui le leggi spesso risultano discutibili e contraddittorie, tornare a considerare i principi universali del Diritto Naturale può offrire una via di equilibrio e giustizia per l’umanità.
Le leggi attuali, se ci riflettiamo, sono anche ipocrite! Politicamente corrette e pervertitamente folli!. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
