Diritto Positivo e Diritto Naturale | riconnetterli per salvare l’umanità

Il rapporto tra Diritto Positivo e Diritto Naturale rappresenta un tema fondamentale per la riflessione giuridica e sociale. Riconnettere queste due prospettive può contribuire a promuovere un sistema più equo e sostenibile. In un contesto in cui le leggi spesso risultano discutibili e contraddittorie, tornare a considerare i principi universali del Diritto Naturale può offrire una via di equilibrio e giustizia per l’umanità.

