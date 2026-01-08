Diretta gol Serie A | inizia Cremonese Cagliari Jonsen porta subito avanti i padroni di casa
Inizia la diretta della 19ª giornata di Serie A con Cremonese-Cagliari, dove Jonsen apre le marcature per i padroni di casa. Segui gli aggiornamenti in tempo reale, con sintesi, risultati e analisi delle partite di Bologna-Atalanta, Napoli-Verona, Parma-Inter, Torino-Udinese e Lazio-Fiorentina. Un approfondimento completo sulla giornata di campionato, disponibile in diretta e aggiornato costantemente per seguire ogni momento delle partite.
Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 19esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Bologna Atalanta, Napoli Verona, Parma Inter, Torino Udinese e Lazio Fiorentina, valevoli per la 19esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. SEGUI IL LIVE DI CREMONESE CAGLIARI . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Si gioca allo Zini! Diretta gol live score (19^ giornata, oggi 8 gennaio 2026) - Risultati Serie A, classifica: con Cremonese Cagliari e Milan Genoa si conclude la 19^ giornata e dunque l'andata, aspettando i recuperi. ilsussidiario.net
Lecce-Roma 0-2, risultato della partita di Serie A: i gol di Ferguson e Dovbyk, gli highlights del match - Ferguson e Dovbyk decisivi: con i gol dei suoi bomber Gasperini vince a Lecce e rimane in scia delle migliori in Zona Champions ... fanpage.it
Napoli-Verona 2-2, risultato finale della partita di Serie A: gol di McTominay e Di Lorenzo, gli highlights - Verona di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
SERIE A I In campo Lazio-Fiorentina DIRETTA e FOTO per la 19esima giornata #ANSA x.com
