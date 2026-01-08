Dionisi contro Mignani I tecnici al terzo incrocio per una sfida equilibrata

Empoli e Cesena si affrontano in una sfida che vede opposti Michele Mignani e Alessio Dionisi, due tecnici al terzo incrocio. Un confronto che si presenta equilibrato, con spunti tattici e tecnici da analizzare. Questa partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con il desiderio di ottenere un risultato positivo e consolidare il proprio cammino in campionato.

di Niccolò Pistolesi EMPOLI Cesena-Empoli è anche Michele Mignani contro Alessio Dionisi. Una sfida nella sfida che si rinnova e che porta con sé spunti tecnici, letture tattiche e il peso dei precedenti. Sabato 10 gennaio andrà in scena il terzo incrocio tra i due allenatori, dopo quelli della scorsa stagione. All'epoca Dionisi sedeva sulla panchina del Palermo e il bilancio sorrise al tecnico romagnolo: uno 0-0 al Barbera e una vittoria per 2-1 del Cesena. Per l'attuale tecnico azzurro sarà dunque l'occasione per cercare il primo acuto personale contro il collega, ma anche per misurarsi con una squadra che ha mostrato solidità e continuità di rendimento, almeno nelle ultime partite disputate.

Dionisi contro Alvini, capitolo otto. Il tecnico dell’Empoli è imbattuto - Ci sarà tanta toscanità sabato prossimo sulle panchine del Carlo Castellani Computer Gross Arena, in occasione della sfida tra Empoli e Frosinone per la penultima giornata di andata di Serie B. lanazione.it

La migliore stagione per mister Mignani. Il Cesena viaggia più del Bari dei playoff - Con 31 punti e una media di 1,72 a partita, l’allenatore sta superando se stesso. msn.com

