Dimmi La Verità | Amendolara | Immigrati che delinquono vengono espulsi ma restano in Italia
Ecco il commento di Fabio Amendolara del 8 gennaio 2026 su #DimmiLaVerità: gli immigrati coinvolti in attività delinquenziali vengono espulsi, ma spesso rimangono nel paese. Una situazione che solleva questioni sulla gestione dell’immigrazione e sulla sicurezza, richiedendo analisi e approfondimenti obiettivi e equilibrati.
Ecco #DimmiLaVerità dell'8 gennaio 2026. Il commento del nostro Fabio Amendolara: «Gli immigrati che delinquono vengono espulsi ma restano comunque in Italia. E a volte uccidono». 🔗 Leggi su Laverita.info
