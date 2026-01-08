Dimmi La Verità | Amendolara | Immigrati che delinquono vengono espulsi ma restano in Italia

Ecco il commento di Fabio Amendolara del 8 gennaio 2026 su #DimmiLaVerità: gli immigrati coinvolti in attività delinquenziali vengono espulsi, ma spesso rimangono nel paese. Una situazione che solleva questioni sulla gestione dell’immigrazione e sulla sicurezza, richiedendo analisi e approfondimenti obiettivi e equilibrati.

