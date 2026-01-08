Dimissioni di Missiroli il PD cervese | Gesto di responsabilità verso le istituzioni Ora avanti con gli incontri per il progetto futuro

Il Partito Democratico di Cervia ha confermato le dimissioni del sindaco Mattia Missiroli, definendole un gesto di responsabilità verso le istituzioni. Il PD ringrazia il primo cittadino per l’impegno profuso durante il suo mandato e si prepara ora a proseguire con incontri e approfondimenti per delineare il futuro della comunità. L’attenzione rimane rivolta a un percorso costruttivo e condiviso per la città.

Il Partito Democratico di Cervia, come già anticipato i giorni scorsi, ha preso atto delle dimissioni ufficiali del sindaco Mattia Missiroli e "lo ringrazia per l'intenso lavoro svolto in questo anno e mezzo alla guida della comunità cervese, impostando importanti progetti che sono patrimonio.

