Dimarco MVP del match | Gruppo ancora più unito grazie a Chivu

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Parma, Federico Dimarco è stato eletto MVP del match. Le sue parole, rilasciate ai microfoni di DAZN, hanno sottolineato come l’intero gruppo nerazzurro si senta ancora più unito, anche grazie all’apporto di Chivu. Un risultato che riflette l’armonia e la compattezza della squadra in questa fase della stagione.

Al termine di Parma-Inter, match vinto 2-0 dai nerazzurri, Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di DAZN. L'esterno interista, autore del gol che ha sbloccato la gara e premiato come MVP dell'incontro, ha commentato così la prestazione. Siete stati dominanti anche oggi, ma avete faticato a chiuderla prima. "Succede spesso: creiamo tantissime occasioni e non sempre riusciamo a chiudere le partite in anticipo. L'importante, però, era vincere e portare a casa i tre punti". Nell'ultimo periodo sembrate ancora più uniti, lo si è visto anche nell'esultanza sul gol di Thuram. "È molto semplice. Si parla tanto all'esterno, ma negli ultimi anni probabilmente avremmo potuto vincere di più.

