Dimarco leader europeo tra i quinti | numeri gol e assist che certificano la sua crescita totale

Marco Dimarco si conferma tra i quinti in Europa, grazie a numeri che evidenziano la sua crescita complessiva. Con gol e assist, il suo contributo si distingue sia in Serie A che nelle competizioni europee, consolidando il ruolo di protagonista nel reparto offensivo della squadra di Chivu. I dati ufficiali testimoniano l’evoluzione e l’importanza crescente del difensore nel contesto internazionale.

Federico Dimarco continua a migliorare stagione dopo stagione il proprio impatto sul rendimento della squadra. L'esterno mancino classe 1997, pilastro dei nerazzurri e della Nazionale italiana, è ormai considerato uno degli interpreti più completi del ruolo in ambito europeo, grazie a una combinazione di qualità tecnica, continuità atletica e intelligenza tattica. Dimarco e i numeri in Serie A: nessun difensore come lui dal 202122. Analizzando le statistiche dalla stagione 202122, emerge un dato estremamente significativo: nessun difensore ha segnato più gol di Dimarco in Serie A nello stesso arco temporale.

