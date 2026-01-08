La Reggiana annuncia l’ingresso di Rosario Diletto, attaccante classe 2007, nel team Primavera. La sua presenza rafforza il settore giovanile in vista delle prossime competizioni. Diletto si unisce alla rosa con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo della squadra e di consolidare il progetto di crescita dei giovani talenti granata.

Un nuovo attaccante per la Primavera della Reggiana: arriva in granata Rosario Diletto (foto), classe 2007. Il centravanti arriva dai modenesi del Cittadella Vis Modena, che sono sesti nel girone D di Serie D, a tre punti dai playoff e a -10 dalla capolista Lentigione. Diletto in passato ha anche avuto esperienze col Carpi, con l’Anzolavino, e anche con le giovanili del Modena. Nato il 7 aprile, proprio tra tre mesi spegnerà 19 candeline. Il nuovo mister dei baby granata Andrea Costa da ora potrà dunque contare su una nuova arma per il reparto offensivo. Non è l’unico dialogo aperto tra la Reggiana e il Cittadella Vis Modena: oltre alla cessione a titolo definitivo di Diletto, infatti, la società modenese di quarta serie ha anche ufficializzato l’arrivo in via definitiva di Ousmane Camara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Diletto rinforza la Primavera. Camara va al Vis

Leggi anche: Vis, la conta degli assenti. Ma a Terni si va agguerriti

Leggi anche: La Vis va. E l’entusiasmo sale alle stelle. Bizzo: "Che libidine vincere a San Benedetto"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Diletto rinforza la Primavera. Camara va al Vis.

Diletto rinforza la Primavera. Camara va al Vis - Un nuovo attaccante per la Primavera della Reggiana: arriva in granata Rosario Diletto (foto), classe 2007. ilrestodelcarlino.it