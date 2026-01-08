Dilettanti Gare saltate per neve recuperi il 14 Camara è tutto della Cittadella

Sono state rinviate a causa delle nevicate le partite di Eccellenza e Promozione programmate martedì nelle province di Modena, Bologna e Romagna. Le gare si svolgeranno mercoledì 14 alle 20:30, con recuperi per Zola-Formigine in Eccellenza e Maranello-V. in Promozione. Camara è ormai un giocatore del Cittadella.

Si recuperano mercoledì 14 alle 20,30 le gare della 1^ di ritorno di Eccellenza e Promozione saltate martedì per la nevicata che ha colpito le province di Modena, Bologna e la Romagna: in Eccellenza "A" c'è Zola-Formigine per le modenesi, in Promozione "B" le sfide delle modenesi sono Maranello-V. Correggio, Medolla SF-La Pieve, Sanmichelese-Riese, Solierese-Masone e United Carepi-Baiso, in Promozione 'C' Dozzese-Castelfranco. Era già stata rinviata per lutto sempre al 141 in Promozione 'B' Castelnuovo-Montombraro che si giocherà a Castelvetro, lo stesso Montombraro poi ha chiesto alle altre società del girone di ricordare il capitano Enrico Bigi con un minuto di silenzio sui campi sabato 10 e domenica 11.

Prime gare del 2026: Serie D Gir. I, finale di Coppa Italia Dilettanti e recupero di Terza Categoria Gir. G Tutte le designazioni arbitrali delle gare del weekend #rcsport #DesignazioniArbitrali - facebook.com facebook

