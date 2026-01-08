Di Giovanni Fp Cgil | Ultimati i lavori della Casa famiglia per i pazienti psichiatrici ora una data certa sull' apertura
Sono stati completati i lavori di riqualificazione della palazzina comunale di via Valle Furci, destinata a ospitare una Casa famiglia con gruppi appartamenti dedicata a pazienti psichiatrici fragili. Ora si attende una data ufficiale per l’apertura, che rappresenta un passo importante nel rafforzamento dei servizi di supporto e assistenza per persone in condizioni di vulnerabilità.
Sarebbero stati ultimati i lavori di riqualificazione della palazzina comunale di via Valle Furci, destinata a diventare la nuova sede di una Casa famiglia con gruppo appartamenti e quindi ad accogliere pazienti psichiatrici particolarmente fragili. Visti i ritardi già accumulati, la Fp Cgil. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
