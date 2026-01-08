Di che segno sono i nati nel 2025 secondo l’oroscopo cinese e che caratteristiche hanno

I nati nel 2025, tra il 29 gennaio e il 16 febbraio 2026, appartengono al segno del Serpente di Legno nell’oroscopo cinese. Questa combinazione indica caratteristiche di saggezza, calma e sensibilità, insieme a una naturale capacità di adattamento. I bambini di questo segno sono spesso riflessivi, intuitivi e dotati di una grande attenzione ai dettagli, elementi che influenzeranno il loro sviluppo e il loro carattere nel corso della vita.

Che carattere avranno i nati del 2025 secondo l'oroscopo cinese? Tutti i bambini e le bambine nati tra il 29 gennaio 2025 e il 16 febbraio 2026 sono del segno del Serpente di Legno, e questo rappresenta ciò che, secondo l' oroscopo cinese, è una sorta di influenza o predestinazione. Naturalmente va ricordato come questa, seppur sia una tradizione millenaria da conoscere e rispettare, sia semplicemente un mero passatempo gradevole, che alimenta le attese, com'è comune che sia. Ogni persona non solo ha un proprio carattere, che viene influenzato da indole personale, ambiente, conoscenza, ma soprattutto nessuno è predestinato.

