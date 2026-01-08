Devastati noi… Crans-Montana i proprietari Moretti rompono il silenzio
I proprietari Moretti di Crans-Montana hanno rotto il silenzio per commentare la tragedia al Constellation. In questa occasione, hanno espresso il loro dolore e la loro amarezza, sottolineando l’impossibilità di trovare parole adeguate per descrivere quanto accaduto quella notte. La vicenda ha profondamente colpito la comunità e sollevato molte domande, mentre si attende ancora una ricostruzione completa dei fatti.
«Non ci sono parole che possano descrivere adeguatamente la tragedia avvenuta quella notte al Constellation. Questo luogo di festa si è improvvisamente trasformato in un luogo di orrore e paura. Siamo devastati e sopraffatti dal dolore». Con queste parole Jessica e Jacques Moretti hanno rotto il silenzio a cinque giorni dalla tragedia di Crans-Montana, dove l’incendio scoppiato nella notte di Capodanno ha causato oltre quaranta vittime, tra cui sei giovanissimi italiani. I due proprietari del locale, entrambi francesi, sono attualmente indagati per omicidio colposo. Si tratta della loro prima dichiarazione pubblica da quando, lo scorso sabato, è stata aperta l’inchiesta penale nei loro confronti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
