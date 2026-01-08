Deus Ex Plastica | la plastica raccontata ai giovani

Deus Ex Plastica è uno spettacolo teatrale che affronta il tema della plastica in modo diretto e riflessivo, senza ricorrere a slogan o semplificazioni. Pensato per coinvolgere i giovani, il progetto mira a stimolare una maggiore consapevolezza sulle tematiche ambientali attraverso un linguaggio semplice e immediato, favorendo un confronto aperto e informato sulla realtà della plastica e il suo impatto sul pianeta.

Uno spettacolo che rompe i pregiudizi Parlare di plastica senza slogan e semplificazioni è possibile, soprattutto se lo si fa attraverso il teatro. Deus Ex Plastica nasce proprio con questo obiettivo: coinvolgere i giovani in una riflessione critica e informata su uno dei materiali più discussi del nostro tempo. Lo spettacolo, itinerante nei teatri italiani, ha scelto il linguaggio della commedia interattiva per affrontare temi complessi come sostenibilità, raccolta differenziata ed economia circolare. Attraverso un'intelligenza artificiale che guida il pubblico in un viaggio nel tempo, lo spettacolo mette in scena i paradossi di un mondo che sogna di essere "plastic free" senza interrogarsi davvero sulle alternative. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Deus Ex Plastica: la plastica raccontata ai giovani La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all'argomento. Grande successo per lo spettacolo teatrale Deus Ex Plastica. Una tournée teatrale per promuovere un uso consapevole della plastica nella generazione Z - Sono questi i principi alla base dello spettacolo teatrale "Deus Ex Plastica" che ha debuttato al Teatro Civico di Tortona (Alessandria) il 3 aprile. macplas.it Il tema della plastica va in tournée con uno spettacolo teatrale che coinvolge la GenZ - Sono questi i principi alla base di 'Deus ex Plastica' lo spettacolo sostenuto da ALPLA Italia (filiale italiana azienda globale che opera nel settore degli ... ecodallecitta.it Il tema della plastica affrontato in teatro - Grazie alla proposta del comune di Montecosaro, le classi seconde hanno assistito al Teatro delle Logge allo spettacolo "Deus ex... ilrestodelcarlino.it

