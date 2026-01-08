Derby della Ravegnana verso il tutto esaurito Forlì insidioso ma la difesa non è un bunker

Il derby della Ravegnana si avvicina a un sold out, con le tifoserie pronte a vivere un match intenso. Forlì rappresenta un avversario difficile, ma la difesa del Ravenna si prepara a affrontarlo con attenzione, senza considerarla un’inevitabile barriera. Mentre la neve sul Benelli si scioglie, l’attesa cresce per una sfida che promette spettacolo e intensità sui campi di provincia.

Mentre la neve che ha ricoperto il Benelli comincia a sciogliersi, il Ravenna è proiettato sul derby di Forlì, il n.102 della storia. La prevendita è già aperta e, il ‘tutto esaurito’ è abbastanza probabile, escludendo ovviamente il settore ospiti che, come da tradizione, difficilmente farà registrare numeri significativi. Il Ravenna deve cancellare gli ultimi due passi falsi consecutivi, che hanno caratterizzato la fine del girone di andata (ko a Pesaro su rigore) e l’inizio del ritorno (sconfitta a Campobasso). Tra l’altro, i due scivoloni hanno interrotto una serie di 7 risultati utili consecutivi, inanellati a partire dalla sconfitta casalinga contro l’Arezzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

