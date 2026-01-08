Delitto di Garlasco il video di Sempio fu l’ultima cosa che Chiara vide sul pc prima di essere uccisa

Il video di Andrea Sempio rappresentò l’ultima immagine visualizzata da Chiara Poggi sul suo computer prima del tragico evento. Questa testimonianza si inserisce nel contesto delle indagini sul delitto di Garlasco, offrendo un elemento chiave per comprendere le circostanze che circondarono la tragica morte della giovane.

Il video di Andrea Sempio fu l’ultima cosa che Chiara Poggi vide sul suo computer prima di essere uccisa. Il dato emerge dalla perizia sul pc della vittima, che non fu più acceso dal 10 agosto 2007, tre giorni prima del delitto di Garlasco. Il dettaglio, rivelato dai periti informatici Roberto Porta e Daniele Occhetti che analizzarono i dispositivi elettronici nel processo di primo grado del 2009 finito con l’assoluzione di Alberto Stasi poi condannato in appello bis a 16 anni, diventa importante alle luce dei nuovi approfondimenti investigativi in corso sulla copia forense nell’inchiesta della Procura di Pavia, che accusa Sempio dell’omicidio volontario di Chiara. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

