Delirante figuraccia su Rampelli Fdi stronca Scanzi | ecco cos' è successo

Il commento di Fratelli d’Italia su Andrea Scanzi, che ha criticato Fabio Rampelli, ha suscitato reazioni. L’esecutivo ha definito l’intervento come una “delirante figuraccia”, evidenziando le tensioni tra le parti. La vicenda si inserisce nel contesto delle recenti polemiche politiche, attirando l’attenzione sui confronti tra esponenti e sulla dialettica pubblica nel panorama nazionale.

"Delirante figuraccia": FdI non ha utilizzato mezzi termini per commentare l'ultimo attacco di Andrea Scanzi a Fabio Rampelli. Tutto nasce da un post pubblicato dal giornalista del Fatto Quotidiano su Facebook in cui scrive: "In questa foto, il vicepresidente della camera (non è una battuta) Rampelli, mentre partecipa bello (?) tronfio alla commemorazione di Acca Larentia, tra saluti romani, croci celtiche e "Presenti!" urlati alla ca**o come se fossimo ancora nel ventennio. Daje Itaglia!". Una sparata – capiremo perché – che in poche ore ha riacceso la consueta polemica sui presunti saluti romani durante la commemorazione di Acca Larentia, luogo simbolo segnato dal sangue di tre giovani uccisi. FDI – FRATELLI D'ITALIA * CAMERA: «ACCA LARENZIA, RUSPANDINI (FDI): DA SCANZI FIGURACCIA DELIRANTE SU RAMPELLI» - "Ancora una volta il personaggio in cerca di visibilità e di un pugno di like, Andrea Scanzi, rimedia una delirante figuraccia.

Rampelli (FdI): "Rispondo a straccioni 5 Stelle, mai fatto odg per ripristinare vitalizi" - (Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2025 "Sono stato accusato da un gruppo di straccioni dei 5 Stelle di aver presentato un ordine del giorno per ripristinare i vitalizi e aumentare di 1000 euro al mese l ... notizie.tiscali.it

Aumento stipendi e vitalizi, scontro in aula Fdi-M5s - Diventa un caso l’ordine del giorno firmato dal vicepresidente della Camera Fabio Rampelli al bilancio interno della Camera. ilsole24ore.com

