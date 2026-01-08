Delcy Rodríguez, presidente venezuelana ad interim, ha annunciato il licenziamento del generale Javier Marcano Tábata, che fino a oggi ricopriva il ruolo di capo della guardia presidenziale di Nicolás Maduro. La decisione si inserisce in un quadro di rinnovamento all’interno delle forze di sicurezza del paese. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle motivazioni alla base dell’atto.

Delcy Rodríguez, presidente venezuelana ad interim, ha licenziato il generale Javier Marcano Tábata, fino ad ora il capo della guardia presidenziale di Nicolás Maduro. A gestire concretamente la sicurezza dell’ex leader del Venezuela, destituito e arrestato dagli Stati Uniti pochi giorni fa, era però il personale cubano, nel quale il dittatore riponeva maggiore fiducia. Nell’operazione militare ordinata dall’amministrazione Trump, che ha condotto alla cattura di Maduro, hanno perso la vita ventitré soldati venezuelani -che probabilmente rispondevano proprio a Marcano- e trentadue militari agenti dell’intelligence di Cuba. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Delcy Rodríguez ha licenziato il capo della guardia di Nicolás Maduro

Leggi anche: «Il Venezuela non sarà colonia di nessuno»: chi è Delcy Rodriguez, la vice di Nicolas Maduro

Leggi anche: Il video della vice di Maduro Delcy Rodriguez: “Rilasciatelo, è lui l’unico presidente del Venezuela”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Delcy Rodríguez, «la tigre» di Maduro alla guida del Venezuela 24plus.ilsole24ore.com/art/delcy-rodr… x.com

Venezuela, la decisione della Corte Suprema: Delcy Rodriguez (vice di Maduro) presidente ad interim - facebook.com facebook