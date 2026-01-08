Deformità di piedi e caviglie una 27enne torna a camminare grazie a due interventi tra Torino e Biella

Una giovane di 27 anni, affetta da deformità ai piedi e alle caviglie, ha riacquistato la capacità di camminare grazie a due interventi chirurgici effettuati tra Torino e Biella. Con il supporto del dottor Daghino e il sostegno della famiglia, ha superato le difficoltà, lasciando alle spalle le stampelle e riprendendo una vita normale. Questa storia testimonia l’importanza di un intervento specialistico e di un percorso di recupero adeguato.

“Con coraggio, con la professionalità del dottor Daghino e con la spinta e il sostegno di mio marito a casa, sono riuscita a togliere le stampelle e tornare a camminare”. Con queste parole Besjana, 27 anni, racconta una storia a lieto fine fatta di determinazione, professionalità e fiducia tra. 🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

