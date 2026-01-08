Decaro proclamato presidente dagli auguri alla stoccata di FdI | Emiliano in giunta? Non un bel segnale

Antonio Decaro è stato ufficialmente proclamato presidente della Regione Puglia, in una cerimonia presso la Corte d'Appello di Bari. La nomina ha suscitato reazioni diverse, tra auguri e critiche, tra cui quella di FdI che ha commentato la possibile partecipazione di Emiliano alla giunta come un segnale negativo. La proclamazione segna l'inizio di un nuovo mandato politico per Decaro e la regione.

Antonio Decaro è ufficialmente da ieri il nuovo presidente della Regione Puglia. La proclamazione è avvenuta in una gremita aula magna della Corte d'Appello di Bari: dai neo consiglieri (ancora in attesa di proclamazione) a sindaci ed esponenti politici, dai manager di aziende pubbliche e. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

Leggi anche: Decaro presidente, Emiliano in giunta: in Puglia cambia il vertice, non gli equilibri

Leggi anche: Antonio Decaro proclamato presidente della Regione Puglia Passaggio di consegne

