Decaro proclamato presidente dagli auguri alla stoccata di FdI | Emiliano in giunta? Non un bel segnale

Antonio Decaro è stato ufficialmente proclamato presidente della Regione Puglia, in una cerimonia presso la Corte d'Appello di Bari. La nomina ha suscitato reazioni diverse, tra auguri e critiche, tra cui quella di FdI che ha commentato la possibile partecipazione di Emiliano alla giunta come un segnale negativo. La proclamazione segna l'inizio di un nuovo mandato politico per Decaro e la regione.

Antonio Decaro è ufficialmente da ieri il nuovo presidente della Regione Puglia. La proclamazione è avvenuta in una gremita aula magna della Corte d'Appello di Bari: dai neo consiglieri (ancora in attesa di proclamazione) a sindaci ed esponenti politici, dai manager di aziende pubbliche e.

Antonio Decaro proclamato presidente della Regione Puglia: il discorso di insediamento - Il 7 gennaio 2026, nella sede della Corte d’Appello di Bari, Antonio Decaro è stato ufficialmente proclamato presidente della Regione Puglia. lucerabynight.it

Insediamento Decaro, FdI: "Ora mantenga le promesse elettorali" - La dichiarazione del gruppo regionale di Fratelli d'Italia sull'insediamento del neo presidente della Regione Puglia ... leccesette.it

Antonio Decaro è il nuovo presidente della Regione Puglia Oggi a Bari, nell’aula magna del Palagiustizia, Antonio Decaro è stato ufficialmente proclamato presidente della Regione Puglia. Presenti anche il presidente uscente Michele Emiliano e numeros facebook

Decaro proclamato dopo 44 giorni, ma in Puglia è sempre emilianismo. Il nuovo governatore dem usa nel discorso di insediamento iniziato con un liberatorio “finalmente”. Di Gabriele De Campis x.com

