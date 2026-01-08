Decaro lancia il piano anti-liste d' attesa | ambulatori aperti fino alle 23 e stretta sulle prescrizioni

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha annunciato un nuovo piano volto a ridurre le liste d’attesa negli ambulatori. La misura prevede l’estensione degli orari di apertura degli ambulatori fino alle 23 e un controllo più rigoroso sulle prescrizioni mediche. Questo intervento mira a migliorare l’efficienza del sistema sanitario e a garantire un accesso più rapido alle cure per i cittadini.

