Decaro lancia il piano anti-liste d' attesa | ambulatori aperti fino alle 23 e stretta sulle prescrizioni
Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha annunciato un nuovo piano volto a ridurre le liste d’attesa negli ambulatori. La misura prevede l’estensione degli orari di apertura degli ambulatori fino alle 23 e un controllo più rigoroso sulle prescrizioni mediche. Questo intervento mira a migliorare l’efficienza del sistema sanitario e a garantire un accesso più rapido alle cure per i cittadini.
Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha varato il primo provvedimento del suo mandato, mettendo nel mirino l'annoso problema delle liste d'attesa. Il tavolo tecnico che ha dato il via a quella che può essere definita una “rivoluzione” ha visto la partecipazione del Capo di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Regionali: seggi aperti, si vota oggi fino alle 23 e domani fino alle 15
Leggi anche: Decaro, prima sera da presidente: riunione per misure urgenti sulle liste d’attesa nella sanità Regione Puglia, ieri pomeriggio la proclamazione
Decaro lancia il piano anti-liste d'attesa: ambulatori aperti fino alle 23 e stretta sulle prescrizioni - Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha varato il primo provvedimento del suo mandato, mettendo nel mirino l'annoso problema delle liste d'attesa. brindisireport.it
Lavoratori in sciopero a oltranza dal 2 gennaio. La Filctem Cgil lancia l’appello al neo presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro: “Rispettate gli impegni e salvate 42 famiglie”. - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.