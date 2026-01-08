Decaro firma i primi decreti | nominati il Capo di Gabinetto e la sua portavoce

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha firmato i primi decreti ufficiali, tra cui la nomina del Capo di Gabinetto e della portavoce. Questi provvedimenti seguono la recente proclamazione avvenuta presso la Corte d’Appello di Bari, segnando l’avvio delle nuove attività amministrative sotto la sua guida.

All'indomani della proclamazione da parte dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari, il nuovo presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha firmato i primi decreti. Il primo atto è stato la nomina del capo di Gabinetto: si tratta dell'avvocato Davide Filippo Pellegrino.

