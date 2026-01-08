Decaro e Fico sono già impantanati
Decaro e Fico si trovano in una fase di difficoltà politica, con il governatore pugliese costretto a includere Emiliano nella giunta regionale. In Campania, il contiano si confronta con la gestione di De Luca e valuta possibili riforme per il futuro. Questi episodi riflettono le sfide di una politica regionale complessa, caratterizzata da alleanze instabili e strategie di lungo termine.
Il governatore pugliese costretto a ospitare in giunta il grande «nemico» Emiliano. In Campania il contiano deve gestire De Luca e pensa già a un rimpasto nel 2027. In Campania, una spartizione da manuale Cencelli, alla faccia del grillismo. In Puglia, l’ombra del solito Michele Emiliano come assessore, con tanti saluti a Elly Schlein che sognava la fine dei cacicchi meridionali. Partono le due nuove giunte regionali del centrosinistra al Sud e c’è subito aria di muffa, politicamente parlando. «Dobbiamo servire le istituzioni, non i partiti», dice Roberto Fico alla prima riunione della giunta della Campania. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Decaro e Fico, in due non fanno una giunta: il campo largo è già in alto mare
Leggi anche: ?Emiliano, la Puglia, i bilanci e le scelte: «Pace interiore e risultati straordinari. Sono già al lavoro con Decaro. Il futuro? Decide lui»
Decaro proclamato dopo 44 giorni, ma in Puglia è sempre emilianismo - Mentre l’emiro uscente conta di rimanere nella giunta solo il periodo necessario per arrivare alle p ... ilfoglio.it
Sondaggi Campania e Puglia, Elezioni Regionali 2025/ Decaro a +30, Fico +7% su Cirielli che però cresce - A differenza di Veneto e Puglia, dove le sfide risultano già decise, in Campania potrebbero invece esserci sorprese alle Elezioni Regionali 2025, come si evince anche dai sondaggi politici. ilsussidiario.net
Regionali, vincono Stefani in Veneto, Fico in Campania, Decaro in Puglia. Astensione alta - Il 24 novembre hanno trionfato Alberto Stefani in Veneto, Roberto Fico in Campania e Antonio Decaro in Puglia. tg24.sky.it
Ultimo #sondaggio #Bidimedia: previsioni post tornata di #Regionali, secondo gli italiani #Decaro il più promettente. #Fico Farà male facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.