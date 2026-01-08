Decaro & Ànema omaggio a Carosone

Decaro & Ànema presentano lo spettacolo ’Renatissimo’ al teatro comunale ’Walter Chiari’ di Cervia. Con la partecipazione di Enzo Decaro, l’evento rende omaggio a Renato Carosone, figura fondamentale della musica napoletana e italiana del XX secolo. L’appuntamento è oggi e domani alle 21, offrendo un’esplorazione musicale e culturale dedicata a uno dei più grandi artisti del suo tempo.

Gli Ànema, con la partecipazione straordinaria di Enzo Decaro, rendono omaggio, con lo spettacolo 'Renatissimo', in scena al teatro comunale 'Walter Chiari' di Cervia, oggi e domani alle 21, ad uno dei più grandi autori ed interpreti della scena musicale napoletana e italiana del secondo Novecento, Renato Carosone. La regia è di Paolo Bignamini. Il celebre attore e i musicisti dello spettacolo saranno anche protagonisti del consueto 'Incontro con gli artisti' che si terrà nel ridotto del teatro domani alle 18 (l'ingresso all'incontro è gratuito fino a esaurimento posti). Più che un omaggio a Renato Carosone, Renatissimo è un atto dovuto (e devoto.

