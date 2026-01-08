Debutta ’Amiata Circus’ Spettacoli per ogni età

È arrivato ‘Amiata Circus’, una rassegna di spettacoli dal vivo pensata per i giovani di Abbadia San Salvatore. Promossa dal Comune in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus, questa iniziativa offre intrattenimento dedicato a tutte le età, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni. Un’opportunità per vivere momenti culturali e di aggregazione in un contesto accessibile e di qualità.

Rassegna di spettacoli dal vivo dedicata ai giovani. Nasce ad Abbadia San Salvatore "Amiata Circus", progetto del Comune indirizzato ai giovani realizzato in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Il programma contiene una serie di spettacoli che si terranno al Cinema Teatro Amiata. "Amiata Circus nasce quest'anno come una nuova esperienza culturale pensata – afferma Francesca Mariottini, assessora alla cultura del di Abbadia San Salvatore – per le famiglie. È una prima edizione nella quale crediamo molto, perché appresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione del Cinema Teatro Amiata come luogo di crescita, scoperta e partecipazione.

