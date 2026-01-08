De Toni | Presenze in aumento in città ma il commercio deve cambiare modello

A Udine, le festività natalizie hanno portato un incremento di presenze nelle vie del centro, contribuendo a un’atmosfera vivace. Tuttavia, secondo le associazioni di categoria, il commercio locale fatica a trarre pieno beneficio da questa affluenza, evidenziando la necessità di rinnovare i modelli di business per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori e garantire un sostegno più efficace alle attività commerciali.

Centro animato a Udine durante le festività natalizia, le strade si sono riempite, ma le casse degli esercizi commerciali sono rimaste spesso vuote, almeno in base agli allarmi lanciati dalle associazioni di categoria. È questo scarto tra afflusso e vendite che ha acceso il confronto politico. 🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

