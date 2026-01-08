De Rossi pre Milan-Genoa | Rossoneri ti lasciano la palla Noi dobbiamo giocare con coraggio e sangue freddo
Prima di Milan-Genoa, Daniele De Rossi ha sottolineato l’importanza di affrontare la partita con determinazione e calma. L’allenatore rossoblu ha evidenziato come i rossoneri tendano a concedere il possesso palla, e ha sottolineato la necessità di giocare con coraggio e sangue freddo per ottenere un risultato positivo. La sfida, valida per la 19ª giornata di Serie A, si giocherà alle 20:45 a San Siro.
Daniele De Rossi, allenatore rossoblu, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
