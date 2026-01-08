De Rossi pre Milan-Genoa | Rossoneri ti lasciano la palla Noi dobbiamo giocare con coraggio e sangue freddo

Da pianetamilan.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima di Milan-Genoa, Daniele De Rossi ha sottolineato l’importanza di affrontare la partita con determinazione e calma. L’allenatore rossoblu ha evidenziato come i rossoneri tendano a concedere il possesso palla, e ha sottolineato la necessità di giocare con coraggio e sangue freddo per ottenere un risultato positivo. La sfida, valida per la 19ª giornata di Serie A, si giocherà alle 20:45 a San Siro.

Daniele De Rossi, allenatore rossoblu, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

de rossi pre milan genoa rossoneri ti lasciano la palla noi dobbiamo giocare con coraggio e sangue freddo

© Pianetamilan.it - De Rossi pre Milan-Genoa: “Rossoneri ti lasciano la palla. Noi dobbiamo giocare con coraggio e sangue freddo”

Leggi anche: Milan-Genoa, De Rossi: “Contro i rossoneri sfida delicata. Loro sono in lotta per lo scudetto”

Leggi anche: Genoa Inter, Chivu nel pre gara: «Dobbiamo esser pronti a giocare una partita che non sarà semplice, il Genoa è in un buon momento»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Daniele De Rossi – Le dichiarazioni pre-gara; De Rossi: Perdere così fa male; Ritorno amaro per De Rossi, la Roma vince e si riprende il quarto posto; Dove vedere il Milan in diretta streaming su.

de rossi pre milanGenoa, De Rossi: “Il Milan è fra le squadre più forti del campionato, ma fra le più forti è quella che ti lascia più palla" - Queste le parole del tecnico del grifone: Che partita ti aspetti oggi? milannews.it

de rossi pre milanLo score di De Rossi da allenatore del Genoa prima della sfida contro il Milan - Questa sera il Milan ospiterà a San Siro il Genoa di Daniele De Rossi, squadra ostica, ben organizzata, che da quando ha cambiato guida tecnica ha dimostrato di avere stoffa, ... milannews.it

de rossi pre milanDe Rossi: "Per fare punti col Milan servirà un Genoa perfetto" - Daniele De Rossi presenta così la partita di domani sera allo stadio Meazza contro il Milan: “E’ una sfida delicata contro una squadra che ha grandi valori ed è in lotta per vincere lo scudetto. msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.