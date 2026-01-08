De Rossi pre Milan-Genoa | Rossoneri ti lasciano la palla Noi dobbiamo giocare con coraggio e sangue freddo

Prima di Milan-Genoa, Daniele De Rossi ha sottolineato l’importanza di affrontare la partita con determinazione e calma. L’allenatore rossoblu ha evidenziato come i rossoneri tendano a concedere il possesso palla, e ha sottolineato la necessità di giocare con coraggio e sangue freddo per ottenere un risultato positivo. La sfida, valida per la 19ª giornata di Serie A, si giocherà alle 20:45 a San Siro.

Lo score di De Rossi da allenatore del Genoa prima della sfida contro il Milan - Questa sera il Milan ospiterà a San Siro il Genoa di Daniele De Rossi, squadra ostica, ben organizzata, che da quando ha cambiato guida tecnica ha dimostrato di avere stoffa, ... milannews.it

De Rossi: "Per fare punti col Milan servirà un Genoa perfetto" - Daniele De Rossi presenta così la partita di domani sera allo stadio Meazza contro il Milan: “E’ una sfida delicata contro una squadra che ha grandi valori ed è in lotta per vincere lo scudetto. msn.com

Daniele De Rossi enuncia la formula obbligatoria per trovare l’impresa a San Siro. O, quantomeno, per uscire indenni. Milan-Genoa, stasera ore 20.45 - facebook.com facebook

De Rossi carica il Genoa: “Così si gioca contro il #Milan!”. Poi svela una presenza a San Siro… x.com

