De Masi Bsw fa causa a von der Leyen
Fabio De Masi, eurodeputato tedesco e co-presidente del partito Bsw, ha avviato un'azione legale contro la Commissione europea presso la Corte di […]. Questa iniziativa si inserisce in un contesto di tensioni crescenti tra gli attori dell’Unione Europea, evidenziando le sfide politiche e giuridiche che coinvolgono le istituzioni comunitarie in un momento di instabilità.
Nel momento di massima fragilità dell’Ue, l’eurodeputato tedesco Fabio De Masi, co-presidente del partito Bsw fondato da Sahra Wagenknecht, intenta una causa contro la Commissione europea presso la Corte di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: “Ursula Gates: La von der Leyen e il potere delle lobby a Bruxelles”, il libro di Frédéric Baldan che rivela chi sia e come agisca Ursula von der Leyen
Leggi anche: Ex lobbista che aveva fatto causa a Von der Leyen per il Pfizergate denuncia: “Mi hanno chiuso tutti i conti”
Il leader del BSW De Masi cita in giudizio von der Leyen: Si crede Luigi XIV; Merz scrive una lettera di quattro pagine ai deputati: emergenza riforme; Merz a Zelensky: Gli ucraini dovrebbero lavorare nel loro Paese, non venire in Germania; Nuovo Caso Pfizer in vista? La Von der Leyen finisce in Tribunale per l’opacità sui contatti con l’industria delle armi.
Il leader del BSW De Masi cita in giudizio von der Leyen: “Si crede Luigi XIV” - De Masi cita in giudizio la Commissione UE contestando le risposte di von der Leyen sui contatti con l’industria degli armamenti. ilmitte.com
Germania: l'italo-tedesco De Masi succede a Wagenknecht alla guida del Bsw - Fabio De Masi, politico tedesco con cittadinanza italiana, e Amira Mohamed Ali sono stati eletti alla guida dell'Alleanza per la giustizia sociale e la ragione ... agenzianova.com
