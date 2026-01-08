De Masi Bsw fa causa a von der Leyen

Fabio De Masi, eurodeputato tedesco e co-presidente del partito Bsw, ha avviato un'azione legale contro la Commissione europea presso la Corte di […]. Questa iniziativa si inserisce in un contesto di tensioni crescenti tra gli attori dell’Unione Europea, evidenziando le sfide politiche e giuridiche che coinvolgono le istituzioni comunitarie in un momento di instabilità.

