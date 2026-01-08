De Fazio USPP | Il carcere di Avellino è allo sbando

La situazione all’interno del carcere di Avellino Bellizzi richiama l’attenzione sulle criticità che interessano il sistema penitenziario locale. Dopo la denuncia della Uilpa Polizia Penitenziaria, De Fazio (USPP) ha evidenziato lo stato di disagio e disorganizzazione che caratterizza la struttura. La problematica, ormai nota, richiede un intervento tempestivo e mirato per garantire condizioni di sicurezza e rispetto delle normative.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo la denuncia della Uilpa Polizia Penitenziaria, arriva un'ulteriore conferma della grave situazione di tensione all'interno della Casa Circondariale di Avellino Bellizzi. A darne notizia è Raffaele Troise, responsabile della Segreteria GAU UILPA Polizia Penitenziaria Avellino Bellizzi Irpino, che riferisce di un nuovo episodio di violenza ai danni di un appartenente al Corpo, avvenuto nella giornata odierna. Una ispettrice della Polizia Penitenziaria è stata aggredita da un detenuto con un pugno nella sezione di media sicurezza del carcere di Avellino. A denunciare l'accaduto è l' Uspp con il vice segretario regionale Maurizio De Fazio.

