DaziCorte Usa | venerdì decisione finale

La Corte Suprema degli Stati Uniti si appresta a emettere una decisione finale riguardo ai dazi imposti durante l'amministrazione Trump. La sentenza, attesa per venerdì, potrebbe avere ripercussioni significative sulle politiche commerciali e sulle tariffe applicate, influenzando il contesto economico globale e le relazioni commerciali tra Stati Uniti e altri paesi.

0.03 La Corte Suprema Usa si prepara a un verdetto che potrebbe sconvolgere i dazi di Trump, con circa 1.000 aziende pronte a reclamare rimborsi per miliardi incassati dal governo. La decisione è attesa già venerdì. Trump non ha usato mezzi termini: restituire quei fondi sarebbe "una catastrofe per la sicurezza nazionale". L'udienza del'5 novembre ha rivelato lo scetticismo dei giudici verso le tariffe "reciproche", bocciate già dalle corti inferiori e ora sospese in attesa del responso finale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Trump e i dazi, Corte Suprema Usa scettica su uso poteri di emergenza Leggi anche: La Corte suprema potrebbe bloccare i dazi Usa. Le motivazioni di Trump non convincono i giudici

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.